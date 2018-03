Genova pronta ad ospitare la coppa Davis

ROMA, 29 MAR - La città di Genova è pronta ad ospitare il match di coppa Davis tra Italia e Francia, valido per i quarti del World Group 2018, in programma dal 6 all'8 aprile, e la sfida di Fed Cup tra Italia e Belgio, valida per play-off promozione, in programma il 21-22 aprile. La macchina organizzativa è al lavoro per preparare al meglio i due appuntamenti che vedranno in campo gli azzurri guidati da Corrado Barazzutti e le azzurre guidate da Tathiana Garbin.