Mondiali: Rocchi in lista arbitri

ROMA, 29 MAR - Il Comitato arbitrale della Fifa ha ufficializzato l'elenco di 36 arbitri e 63 assistenti, in rappresentanza di 46 paesi, per il Mondiale in Russia. Per l'Italia Gianluca Rocchi sarà affiancato da Di Liberatore e Tonolini.Le terne scelte parteciperanno ad un altro seminario, di due settimane, nella seconda metà di aprile, presso il centro tecnico della Federcalcio italiana a Coverciano. Arbitri e assistenti saranno divisi in due gruppi, che comprenderanno anche candidati all'arbitro di video (VAR). A seguito di questo seminario, il Comitato arbitrale Fifa annuncerà i nomi degli arbitri selezionati per agire come VAR durante il Mondiale. Il processo di selezione terrà conto dell'esperienza VAR del candidato nei campionati nazionali, nelle competizioni Fifa e nei seminari arbitrali Fifa dall'inizio del progetto VAR nel 2016.