Zhang jr, non smetteremo lotta per Inter

MILANO, 29 MAR - "Penso che qualcuno non capisca quanta confusione faccia. Questo non ci impedirà mai di andare avanti, di lottare, di manifestare la nostra passione nerazzurra per fare grandi cose in tutto il mondo. Amici nerazzurri, restiamo concentrati e non lasciamo prenderci dalla negatività". Lo scrive su Instagram Steven Zhang, membro del consiglio di amministrazione dell'Inter e figlio del proprietario di Suning, il giorno dopo la rescissione del contratto tra Suning Sports e Walter Sabatini.