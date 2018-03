Calcio: ripresa a rischio per Ilicic

BERGAMO, 29 MAR - Ripresa del campionato a rischio per Josip Ilicic. Il fantasista dell'Atalanta è infatti in attesa degli accertamenti dopo aver rimediato una botta al ginocchio sinistro, probabilmente durante la seconda delle due amichevoli con la nazionale slovena, martedì scorso a Lubiana contro la Bielorussia (0-2). Nell'occasione, Ilicic ha giocato un solo tempo per essere sostituito nella ripresa da Zajc, mentre venerdì a Klagenfurt, con l'Austria (sconfitta per 3-0), era uscito dopo 77 minuti a favore di Crnigoj. Il trentenne mancino, capocannoniere dei nerazzurri in A con 10 gol, potrebbe saltare gli impegni casalinghi con Udinese e Sampdoria.