Serie B, colpo esterno del Palermo in casa della Virtus Entella

CHIAVARI - Tre punti pesanti per il Palermo che batte a Chiavari l’Entella 2-1 e continua la corsa verso la serie A. I siciliani in vantaggio dopo 18' minuti: Coronado riesce a servire La Gumina che si inserisce tra Cremonesi e Gatto e batte Iacobucci con un potente destro. I liguri reagiscono con un tentativo di Ardizzone e soprattutto nel finale di tempo con De Luca che manda a lato da buona posizione.

Nella ripresa l’Entella ci prova dopo 5 minuti con De Luca che non inquadra lo specchio della porta e poi al 17' La Mantia mette sul fondo con un colpo di testa. Gli ospiti ribattono colpo su colpo e al 30' trovano il raddoppio quando De Santis nel tentativo di anticipare Gnahoré beffa il proprio portiere Iacobucci con un pallonetto: autorete e 2-0 per il Palermo. Ma l'Entella ci crede e accorcia con il tiro di Gatto al 35', devia un giocatore del Palermo e finisce in fondo al sacco. Nel finale Pomini neutralizza su Aramu.