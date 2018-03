Golf: sogno major per Molinari

ROMA, 30 MAR - Vuole diventare il primo giocatore italiano a vincere un major, per coronare una carriera già fantastica ed entrare nell'Olimpo del golf. Francesco Molinari si appresta a giocare il Masters di Augusta (5-8 aprile in Georgia, Stati Uniti) con voglia e determinazione. La "Green Jacket" è nei desideri dell'azzurro. "Sognare non costa nulla - rivela all'Ansa - ma poi bisogna fare i conti con la realtà. Sto lavorando duramente per farmi trovare pronto. Questo è un torneo speciale, unico. Paragonabile a quello di Wimbledon nel tennis. Che è stato giocato e vinto da tutti i migliori di sempre. Ho dei ricordi bellissimi di quando ero solo un bambino e ammiravo i big del golf dalla televisione. Ho sempre sperato di giocarlo. Quest'anno spero di farlo da protagonista". Torinese, classe 1982, in carriera "Chicco" (il soprannome) ha vinto tanto. Tra i migliori golfisti del pianeta, nel palmares vanta anche 2 successi in Ryder Cup (2010 e 2012).