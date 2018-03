Golf: Houston Open, comanda Ryder

ROMA, 30 MAR - Allo Houston Open di golf, nell'antipasto Masters (5-8 aprile in Georgia, Stati Uniti), partenza show per Sam Ryder, al comando della classifica provvisoria. L'americano ha chiuso il primo giro a -8 sul totale con ancora 3 buche da giocare. In un torneo, quello del PGA Tour, sospeso per l'arrivo dell'oscurità. In Texas, sul percorso del GC of Houston di Humble, brillano anche Lucas Glover, Kevin Tway e Beau Hossler (che deve però completare ancora due buche). Il terzetto, tutto statunitense, s'è posizionato al 2/o posto della graduatoria distante una sola lunghezza dalla vetta (-7). Buon inizio anche per Rickie Fowler (n.8 al mondo), Julian Suri, Ryan Armor, Paul Dunne (fermato dall'arrivo del buio alla 14) e Rod Pampling, 5/i a -6. Mentre altri big del calibro di Jordan Spieth, Justin Rose, Henrik Stenson, Phil Mickelson e Bill Haas hanno guadagnato la 26/a piazza (-4).