Nba: Golden State perde in casa

ROMA, 30 MAR - Nel campionato di basket Nba battuta d'arresto casalinga per i Golden State Warriors. I campioni in carica, già qualificati per i playoff, sono stati sorpresi per 116-107 dai Milwaukee Bucks trascinati da Giannis Antetokounmpo, autore di 32 punti. Sottotono la prova di Kevin Durant, che ha segnato solo 10 punti. In questa fase finale della regular season, i Warriors devono fare a meno di Stephen Curry, fermo per un problema a un ginocchio. Nelle altre partite della notte, vittorie con l'identico punteggio di 103-92 per i Detroit Pistons sui Washington Wizards e per i Miami Heat sui Chicago Bulls. I San Antonio Spurs hanno superato di misura (103-99) gli Oklahoma City Thunder ai quali non sono bastati i 26 punti di Paul George e i 19 di Russell Westbrook. Gli Indiana Pacers hanno vinto per 106-103 sul campo dei Sacramento Kings.