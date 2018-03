Cagliari, avanti con Sau per salvezza

CAGLIARI, 30 MAR - Il Cagliari prova a prendere la salvezza per le corna: alla Sardegna Arena sabato arriva il Torino, squadra in difficoltà, reduce da quattro sconfitte consecutive. Per la formazione di Lopez è l'occasione delle occasioni: una vittoria chiuderebbe virtualmente il discorso paura e preoccupazioni. Il mister riparte da Sau: l'attaccante in cerca di rilancio prenderà il posto di Han, affaticato dalla partita con la Corea del Nord, battendo la concorrenza di Farias, tra l'altro alle prese con un problema al polpaccio. "La differenza la fa la voglia dì fare risultato - ha spiegato il mister - Con il Benevento, dopo il pareggio, i ragazzi sono andati avanti alla ricerca dei tre punti. Questo spirito è importante per le partite che mancano alla fine del campionato". Lopez non vuole che si ripetano gli errori dell'andata.