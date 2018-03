Dovizioso,per Mondiale MotoGp siamo in 6

ROMA, 30 MAR - "Io favorito n.1 per il titolo della MotoGp? Wow, sentirlo dire da Valentino è tanta roba e sono solo contento. Diciamo che è vero che sono tra i favoriti, ma siamo almeno sei ad avere la possibilità di giocarci il campionato, sia per la bravura che per le moto che abbiamo". Andrea Dovizioso allarga di molto il ventaglio dei candidati al titolo 2018. "E' vero che sto facendo dei risultati un po' diversi dal passato - aggiunge Dovizioso a Radio 105 - Avevo già fatto dei buoni risultati, non ero andato così male fino a oggi. Certo, quando vinci è un'altra cosa, soprattutto per i fan, gli spettatori che ti vedono in un modo molto diverso. Quando vinci tutti ti guardano; se fai il secondo, terzo, quarto un po' meno". Il prossimo weekend in Argentina: "Il circuito è in un posto che neanche gli argentini sanno dove è - racconta Dovizioso E' una pista che viene usata pochissimo e non è in buone condizioni. Negli ultimi anni abbiamo sempre fatto un po' fatica, però secondo me quest'anno saremo più competitivi".