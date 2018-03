Gattuso, contro Juve sarà grande Milan

CARNAGO (VARESE), 30 MAR - "Se guardiamo i numeri non c'è partita, non c'è storia. Affrontiamo una grandissima squadra, imbattibile da sei anni. Domani il Milan farà una grandissima partita, mettendo in difficoltà la Juventus". Così Rino Gattuso alla vigilia del big match di Torino. "Dobbiamo giocare con il coltello fra i denti, sono nettamente più forti e ci serve umiltà - ha chiarito l'allenatore rossonero -. Non possiamo sbagliare. Abbiamo piccole speranze per la Champions, dobbiamo crederci. Se pensiamo solo a difenderci ne usciamo con le ossa rotte".