Spalletti, dispiaciuto da addio Sabatini

MILANO, 30 MAR - "Mi è dispiaciuto moltissimo. Lo conosco bene e sono consapevole della sua qualità": così Luciano Spalletti commenta alla vigilia di Inter-Verona l'addio tra Walter Sabatini e Suning. "Le sue dimissioni - aggiunge il tecnico nerazzurro - non lasciano nessuna eredità nel bene o nel male, perché chi è dell'Inter deve continuare a mettere l'Inter davanti a tutto. Io in Sabatini vedo un samurai del calcio. Mi aveva detto che sarebbe venuto a salutarmi, non è passato ma l'ho sentito al telefono. Lo voglio salutare presto".