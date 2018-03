Basket:via progetto Fip'ragazze in tiro'

MILANO, 30 MAR - Sette appuntamenti per 28 ragazze, le più talentuose tra quelle nate tra il 1997 e il 2002 e considerate ''materiale da Nazionale''. La Fip, da un'idea del ct azzurro Marco Crespi presentata alla sede del Coni Lombardia a Milano, lancia un nuovo progetto - ''Ragazze in Tiro'' - per fare acquisire una miglior dimestichezza con il tiro. Secondo uno studio statistico, infatti, nel campionato di Serie A le azzurre della Nazionale si limitano a tirare ''appena'' un volta ogni 3'35'': molto meno delle nazionali croate (un tiro ogni 2'50''), delle svedesi, spagnole e francesi (un tiro ogni 3') che militano nei rispettivi campionati. Un dato allarmante che raddoppia considerando anche l'efficacia: per i 6.6 tiri a partita tentati le italiane realizzano 7.2 punti (1.09), meno delle svedesi (1.29), francesi (1.28), croate (1.16) e spagnole (1.15). Il primo appuntamento per ''Ragazze in Tiro'' sarà il prossimo 7 aprile a Crema.