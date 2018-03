Spalletti, il prossimo anno ci sarò

MILANO, 30 MAR - "Non sono in scadenza. Oggi sono venuti i dirigenti per preparare la tournée estiva della squadra negli Stati Uniti. Sarò l'allenatore dell'Inter il prossimo anno": cosi' Luciano Spalletti risponde a una domanda sul prolungamento del contratto che lo lega al club nerazzurro nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Verona.