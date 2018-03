'La partitella' dal palco al campo

ROMA, 30 MAR - Dal palco al campo da gioco. Carmine Buschini, il personaggio principale della serie televisiva 'Braccialetti rossi', si cimenta insieme ad altri 20 giovani nella commedia 'La partitella', di Giuseppe Manfridi per la regia di Francesco Bellomo, in scena nel teatro Sala Umberto dal 5 al 15 aprile. Nell'attesa di 'allenarsi' per l'imminente debutto, l'intero cast ha deciso di scendere in campo per affrontare una vera partita, nella quale Buschini si calerà nel ruolo di capitano per un giorno nel centro dell'Associazione sportiva Augustea Sporting club, a Roma. Tutti pronti domani, dalle 10, per un quadrangolare benefico nel quale si sfideranno le squadre Ghostbusters Italia, Gli Augustei e una rappresentanza di giocatori del Perù.