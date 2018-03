Tiro a volo: podio azzurro in Marocco

RABAT, 31 MAR - Il Gran Premio del Marocco di tiro a volo si chiude con un dominio assoluto dell'Italia nella gara di Skeet. Il podio è stato tutto azzurro, con l'oro di Valerio Andreoni, l'argento di Giancarlo Tazza e il bronzo di Angelo Moscariello. In più Francesca Del Prete ha vinto la gara femminile. Andreoni, marchigiano di Palombina Nuova, dopo essersi assicurato un posto tra i migliori sei con il punteggio di 119/125, ha poi passato indenne tutte le eliminatorie fino al duello per l'oro e l'argento. Nello scontro finale il suo avversario è stato il compagno di squadra Giancarlo Tazza, poliziotto di Caserta, qualificatosi alla finale con lo score di 122. I due non si sono risparmiati e solo un piattello di differenza ha regalato l'oro ad Andreoni con il punteggio di 54-53. Con loro sul podio anche Angelo Moscariello, avellinese e anche lui poliziotto, con il 44/50 della finale. Nella gara femminile, Francesca Del Prete è stata la migliore meritandosi l'oro con 116/125 in qualificazione e 22/30 in finale.