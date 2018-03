Serie C, il Siracusa ferma la corsa del Lecce

Il Siracusa sfata il tabù Lecce. Dopo tre sconfitte nelle ultime tre partite la formazione di Paolo Bianco coglie un pareggio preziosissimo al Via del Mare. Gara sofferta per gli aretusei soprattutto nella seconda frazione di gioco.

Avvio choc per la formazione di Paolo Bianco sotto dopo appena 3' per un colpo di testa di Marino abile a deviare un traversone su calcio di punizione. Sembra tutto facile per la formazione di casa ma il Siracusa non si scompone e si affida alle scorribande di Tino Parisi, che al termine risulterà con Tomei il migliore in campo. Proprio da una sua sgroppata sulla destra parte il traversone che in area di rigore De Silvestro tocca di testa e che finisce in porta dopo una deviazione decisiva di un difensore del Lecce.

Ancora Parisi pericolosissimo, ma questa volta nelle vesti di finalizzatore ma il tiro viene incredibilmente fermato da Perucchini. Nella seconda frazione di gioco il Lecce entra in campo determinato a trovare la rete della vittoria. Tomei decisivo su un colpo di testa mentre la trasversa ferma Tsonev. Dall'altra parte del campo è il solito Parisi a mettere in difficoltà Perucchini con un velenosissimo tiro cross. Nel finale azzurri in apnea fino al fischio finale.