Di Francesco:Nainggolan?Se molla è guaio

ROMA, 31 MAR - "Nainggolan? Deve parlargli più il medico che io ma, per la mia esperienza, uscire in quel modo lì con un problema a un flessore non è positivo". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, intervistato da Sky. "Lui è il 'Ninja' - dice ancora Di Francesco -. Mi aveva detto di aspettare, però se molla lui vuol dire che c'è veramente qualcosa di importante, e il problema è serio". Poi, il tecnico dei giallorossi spiega la decisione di tenere fuori Edin Dzeko dalla formazione iniziale anti-Bologna. "Le scelte le devi fare per forza - dice -. È impensabile far giocare a Dzeko tutte le partite, lo dimostrano gli infortuni di Under e Nainggolan, che tornavano dalle Nazionali. Non voglio che si basi tutto sulla prestazione di Schick, certe valutazioni le fate voi. Neanche gli altri si sono mossi a dovere". "Ha pareggiato la Roma - aggiunge -, non solo Schick, risorsa importante. In altre occasioni mi avete chiesto perché giocasse Dzeko che non era in condizione, ma io faccio valutazioni a 360 gradi".