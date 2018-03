Serie C, Barisic è un ciclone, il Catania demolisce il Catanzaro

Catanzaro Catania 0 - 4

Catanzaro (3-5-2) Nordi 5,5; Gambaretti 5, Di Nunzio 5,5 Sabato 5; De Giorgi 6 (dal 10' s.t. Falcone 6), Spighi 6, Maita 6, Marin 5,5 (dal 23' s.t. Badje 5,5), Zanini 5,5; Corado 5 (dal 23' s.t. Infantino 5), Letizia 5. A disp. Marcantognini, Nicoletti, Cason, Van Ransbeeck, Cunzi, Riggio, Puntoriere, Sepe, Valotti. All. Pancaro 5.

Catania (4-3-3) Pisseri 6,5; Blondett 6,5, Aya 6,5, Bogdan 7, Marchese 6,5; Lodi 7 (dal 37' s.t. Rizzo s.v.), Biagianti 7, Mazzarani 6,5 (dal 43' s.t. Bucolo s.v.); Barisic 7,5 (dal 43' s.t. Russotto s.v), Curiale 7 (dal 31' s.t. Ripa 7), Manneh 7 (dal 31' s.t. Porcino 7). A disp. Martinez, Tedeschi, Semenzato, Brodic, Esposito, Di Grazia. All. Lucarelli.

Arbitro Camplone di Pescara 6 (Marinenza dell'Aquila, Ruggieri di Pescara).

Reti al 3' s.t. Barisic, 8' s.t. Curiale, al 40' s.t. Ripa, al 46' s.t. Porcino.

Note spettatori 4 mila; angoli 5-4; ammoniti Tedeschi dalla panchina, Sabato. Recupero 0' e 4'

Catanzaro. In cinque minuti, all'inizio della ripresa, il Catania doma il vento (da non dire) e il Catanzaro accorciando a meno due dal Lecce fermato a domicilio sull'1-1 dal Siracusa. I rossazzurri adesso, con una partita in meno, tallonano i pugliesi in compagnia di un Trapani che è riuscito ad aver ragione del Matera in un delicato confronto tra big.

Un primo tempo senza acuti, i portieri restano quasi a guardare. All'inizio del secondo tempo una progressione di Manneh, corretta in porta da Curiale, viene deviata ma trova sul secondo palo Barisic pronto alla deviazione in porta.

Quarto gol in tre partire per lo sloveno. Cinque minuti dopo il bis. Lodi ruba palla a Sabato e da destra s'invola servendo basso Curiale. Il cannoniere arriva a rimorchio e va a segnare di prepotenza il 2-0. Lodi cerca il tris su punizione, il Catanzaro cerca di reagire mettendo una punta in più (l'ex rossazzurro Falcone) per un centrocampista (De Giorgi).

Lucarelli porta a termine nel finale la staffetta tra centravanti e Ripa, appena entrato, capitalizza un traversone di Barisic deviata di testa da Gambaretti, segnando il suo sesto gol stagionale e sempre in trasferta. Il poker è di Porcino che approfitta di una fuga di Russotto, appena entrato. Basta così, il Catania è lanciatissimo e festeggia la Pasqua con la nona vittoria fuori casa di questa stagione.