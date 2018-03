Gasperini, battuta una bestia nera

BERGAMO, 31 MAR - "Battere una bestia nera come l'Udinese è un bel segnale, aver giocato con equilibrio è un segnale grandissimo. Una vittoria molto importante nell'economia del campionato dell'Atalanta". Così Gian Piero Gasperini dopo il 2-0 ai friulani. Sul fronte degli sconfitti, Massimo Oddo ha da obiettare alle critiche alla scarsa consistenza offensiva dei suoi: "In fase di contenimento siamo andati bene, credo che l'Atalanta in casa sia abituata a creare molto di più. Oggi ha fatto fatica a vincere. Quando sono arrivato a Udine la squadra aveva tre punti sulla zona salvezza, ora sono triplicati".