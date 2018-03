Mazzarri: vittoria per "grande Emiliano"

CAGLIARI, 31 MAR - Vittoria dedicata a Mondonico. Non c'erano dubbi e Walter Mazzarri negli spogliatoi lo conferma subito: "Un grande allenatore, l'ultimo che ha regalato un trofeo ai granata". Poi, la partita. "Abbiamo faticato, eravamo bloccati per le ultime sconfitte. Poi ho cambiato modulo e anche Ljajic ha fatto molto bene - ha detto - non era facile perché il Cagliari visto con la Lazio mi era sembrata davvero una bella squadra". Il futuro? "Dobbiamo continuare così anche fra quattro giorni - ha spiegato - anche se devo dire, parlando delle precedenti partite, che non meritavamo di perderle tutte". A Belotti, "è mancato solo il gol, ma è stato molto utile alla squadra, ha corso molto. Peccato, avrebbe meritato la rete. Ma l'ho visto contento perché la squadra ha vinto".