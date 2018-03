Targa Florio'sorride'ai piloti siciliani

ROMA, 31 MAR - La Targa Florio è da sempre un appuntamento irrinunciabile per ogni pilota, che vorrebbe almeno una volta essere al via della corsa automobilistica più antica del mondo e confrontarsi sulle leggendarie strade siciliane. In particolare questo sentimento è da sempre radicato nei piloti siciliani che vedono la "Targa" come preziosa occasione per sfidare la leggenda ed anche tanti nomi illustri protagonisti delle massime serie italiane. Per questa ragione gli organizzatori dell'Automobile Club Palermo in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia hanno previsto delle agevolazioni per la 102^ Targa Florio che il 4 e 5 maggio sarà 3° round del Campionato Italiano Rally e del Campionato Italiano Rally Autostoriche, ma sarà anche prova del Campionato Regionale Siciliano. Le iscrizioni si apriranno lunedì 2 aprile per chiudersi venerdì 27 aprile. Tutti gli equipaggi siciliani troveranno delle agevolazioni sulla tassa d'iscrizione alle gare di Campionato Italiano per cui la "Targa" 2018 ha validità.