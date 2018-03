Auto:18-20 maggio 34^Val D'Anapo-Sortino

ROMA, 31 MAR - Nuova data dal 18 al 20 maggio per la 34^ Val D'Anapo - Sortino, la gara organizzata dall'Automobile Club Siracusa in collaborazione con ASD Siracusa Promotor Sport ed il determinante supporto del Comune di Sortino. La competizione siracusana nell'edizione 2018 si è guadagnata la validità di Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, di cui sarà la prima prova, come del Campionato Siciliano Velocità Salita, due validità tornano a dare il giusto prestigio ad una competizione dagli illustri trascorsi storici. Arricchiranno la gara con la loro prestigiosa presenza, anche le sempre emozionanti e spettacolari autostoriche, i cui piloti andranno a caccia di punti preziosi per il Campionato Siciliano loro riservato. Le iscrizioni si apriranno il prossimo lunedì 16 aprile per chiudersi lunedì 14 maggio. I piloti gareggeranno in un bellissimo e sicuro percorso di 5,7 Km sulla SP 28, ricavato in un antico cratere, anfiteatro di epiche battaglie sportive