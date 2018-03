Lopez, Cagliari in ritiro 'pasquale'

CAGLIARI, 31 MAR - Cagliari in ritiro "pasquale" dopo l'allenamento di domani. È la mossa scelta in casa rossoblù per ritrovare la concentrazione, dopo la batosta di oggi col Torino, in vista del match di martedì col Genoa. "Il ritiro - ha detto Lopez a fine gara - serve per stare uniti e concentrati". La lettura della partita? "Mi dispiace per i tifosi, è importante scusarsi. La squadra ha fatto un bel primo tempo - ha detto il tecnico - nella ripresa abbiamo iniziato bene, ma poi non abbiamo giocato più come prima. Negli spogliatoi avevo chiesto di spingere di più. E invece abbiamo commesso errori: noi dovevamo raddoppiare sui nostri avversari. Quando Iago Falque o Ljajic non vengono raddoppiati, è chiaro che si va in difficoltà". Per le prossime partite "niente tabelle. Noi dobbiamo stare attenti e concentrati - ha detto - dobbiamo rimanere squadra sia in fase di possesso sia in fase di non possesso, altrimenti paghiamo".