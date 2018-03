Pezzolla lancia una nuova sfida in CIVM

ROMA, 31 MAR -Al giovane pugliese già Campione Italiano e vincitore della coppa E2SC 1000 piacciono sempre più le nuove scommesse e per il 2018 si presenterà al volante di una Osella PA 21 spinta da motore BMW da 1000 cc. Fasano (BR), 31 marzo 2018. Ivan Pezzolla lancia una nuova scommessa per il 2018. Il giovane pilota pugliese, già campione Italiano RS Turbo e Under 25 nel 2014 e vincitore della Coppa E2SC 1000 nel 2017, sarà al via del Campionato Italiano Velocità Montagna con una nuova Osella PA 21 equipaggiata con motore BMW da 1000 cc di derivazione motociclistica. Già nel 2017 Pezzolla ha gareggiato con l'Osella PA 21 Jrb con motore 1000, ma adesso il fasanese della Driving Experience Fasano, insieme al Team Catapano sta approntando una Osella PA 21, sulla quale sarà montato il generoso motore di piccola cilindrata. "Si tratta di una ulteriore nuova esperienza che certamente farà tesoro degli ottimi riscontri e dei dati che ho raccolto durante il 2017 con la già brillante Osella PA 21 Jrb'' ha spiegato Pezzolla.