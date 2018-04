Juve: Buffon sui social, forza e cinismo

TORINO, 1 APR - "Sono contentissimo per la vittoria e per il mio gol". Sami Khedira è raggiante dopo il successo della Juve sul Milan, propiziato da un suo assist e chiuso con la rete del 3-1: "E ai miei amici che mi dicevano che non sono stato coinvolto nei gol nelle ultime partite - ha twittato il centrocampista tedesco - rispondo 'silenzio'. Un ringraziamento speciale ai nostri tifosi per la grande atmosfera di questa sera". "Forza, cinismo e convinzione: la ricetta della vittoria" secondo Gigi Buffon, che ha twittato al termine della partita: "Ora subito testa a martedì" ha concluso il portiere e capitano bianconero. "Tutte le vittorie sono importanti - è il commento di Chiellini affidato al suo profilo Twitter - questa più di altre, avanti così". "Un'altra importante vittoria casalinga contro il Milan - gli fa eco Lichtsteiner sempre su Twitter -. Non siamo stati brillanti ma abbiamo comunque vinto". Mettendo in cassaforte "Tre punti importantissimi per continuare il nostro cammino", parafrasando il tweet di Barzagli.