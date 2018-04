Cdm sciabola: Italia giù da podio a Seul

ROMA, 1 APR - Azzurri ai piedi del podio al Grand Prix FIE di sciabola svoltosi a Seul. Nella gara maschile sono stati Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele ad uscire sconfitti ai quarti di finale, mentre nella gara femminile a sfiorare l'accesso in semifinale è stata invece Rossella Gregorio. L'Italia comunque ben figura nella gara maschile vinta dal bicampione olimpico ungherese Aron Szilagyi, portando ben tre atleti nei primi otto. L'amaro in bocca è tutto per Luca Curatoli, sconfitto 15-9 dal russo Kamil Ibragimov, Aldo Montano, eliminato dallo statunitense Eli Dershiwtz per 15-12, e Luigi Samele superato 15-9 dal sudcoreano Kim Junghwan. Nella gara femminile, invece,Gregorio chiude al quinto posto, dopo aver subìto la stoccata del 15-14 dalla tedesca Limbach. Si era fermata invece nel turno degli ottavi di finale perché sconfitta 15-13 dalla romena Pascu, Martina Criscio che, in precedenza, aveva avuto ragione nel derby italiano di Rebecca Gargano col punteggio di 15-10.