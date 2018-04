Tennis: Nadal scalza Federer, è n.1 Atp

ROMA, 2 APR - Adesso c'è anche l'ufficialità dell'Atp: Rafa Nadal torna n.1 del mondo ai danni di Roger Federer che, complice l'eliminazione al 2/o turno a Miami perde per appena 100 punti lo scettro del tennis mondiale (8.770 punti contro 8.670). Conferma al 3/o posto per il croato Marin Cilic che precede Alexander Zverev, sconfitto nella notte italiana nella finale in Florida ma cha guadagna una posizione ai danni del bulgaro Grigor Dimitrov (ora 5/o). Seguono Juan Martin Del Potro (6/o), Dominic Thiem (7/o), Kevin Anderson (8/o) e, in nona posizione, John Isner, vincitore di Miami. Chiude la top ten il belga David Goffin. Tra gli italiani, perde due posti Fabio Fognini, ora 20mo, mentre Lorenzi è 57mo, Seppi 62mo e Cecchinato 99mo.