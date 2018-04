Tennis: Miami, Zverev ko, vince Isner

ROMA, 2 APR - A quasi 33 anni John Isner vince il 'Miami Open' e incassa il primo Masters 1000 in carriera. Sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida, il gigante statunitense, n.17 Atp, ha superato in finale il più giovane tedesco e capofila della 'next gen', Alexander Zverer in tre set 6-7(4) 6-4 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Il successo in Florida, Isner torna anche nella Top Ten mondiale, in nona posizione, eguagliando il best ranking che aveva raggiunto nell'aprile del 2012.