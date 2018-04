Udinese: Oddo, per Fiorentina gara dura

UDINE, 02 APR - "Quella di domani sarà una gara particolare, per la Fiorentina sarà dura mentalmente. Tragedie così non si possono dimenticare". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo presentando il recupero di domani sera della gara rinviata dopo la tragedia che proprio a Udine colpì la Fiorentina con la morte improvvisa del suo capitano Davide Astori. La partita sarà difficile: "La Fiorentina è una squadra che sta molto bene, viene da quattro vittorie. Stanno vivendo un momento bello, sono in grande salute, hanno alti valori tecnici. E' una squadra forte". Per questo l'Udinese dovrà "sfruttare al meglio le attuali possibilità, pronta a soffrire per fare un risultato positivo. Sarà una partita molto agonistica".