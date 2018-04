Calcio: recuperi, Foggia-Empoli 0-3

FOGGIA, 2 APR - Nel recupero di Pasquetta della 29^ giornata di campionato, l'Empoli travolge il Foggia in modo anche più netto di quanto dica il 3 a 0 finale. Un Empoli a tratti straripante che ha portato via i tre punti dallo Zaccheria con irrisoria facilità, mettendo in mostra un gioco preciso, veloce ed efficace. Troppo forte la squadra di Andreazzoli per un Foggia svagato, poco grintoso e timoroso che nulla ha potuto per evitare una sconfitta che, comunque, non pregiudica il suo cammino per la salvezza. Parte subito forte l'Empoli che con Caputo sfiora il gol all'11'. Tre minuti dopo, su rinvio sciagurato di Guarna, la palla finisce sui piedi di Zajc che ha il tempo per prendere la mira e di scaraventare sul palo la più facile delle palle gol. E' il preludio al vantaggio che arriva al 17' con lo stesso Zajc che si rifà del gol mancato in precedenza.