ANA Inspirational, Lindberg nella storia

ROMA, 2 APR - Pernilla Lindberg conquista l'ANA Inspirational di golf, il primo dei 5 major al femminile. In California, dopo una maratona lunga 5 giorni che s'è conclusa solo all'8/a buca di play-off, la svedese ha superato Inbee Park, olimpionica di Rio 2016. E' la prima vittoria nel LPGA Tour per la 31enne di Bollnas. Ex sciatrice, la Lindberg è riuscita a sconfiggere l'ex n.1 al mondo al termine di uno spareggio incredibile. Con la Park che dopo il successo nella Founders Cup in Arizona non è riuscita a calare la doppietta. Perdendo così l'occasione di centrare il 20/o titolo in carriera sul massimo circuito di golf femminile. Sul percorso del Mission Hills Country Club, dove si sono sfidate le prime dieci del Rolex Ranking, finale a sorpresa, con la Lindberg davanti a tutte e la Park relegata al 2/o posto insieme all'americana Jennifer Song. Quarto posto e medaglia di legno per l'altra americana Jessica Korda e la thailandese Ariya Jutanugarn. La cinese Shanshang Feng, reginetta mondiale, ha deluso le attese: solo 25/a.