Serie B: Calaiò ne rifila tre al Palermo, inutile l'assalto finale

PARMA - Tardini ancora una volta nefasto per il Palermo, sconfitto 3-2 dal Parma, nel recupero della 29ª giornata di Serie B, non giocato per neve. Mattatore della serata l'attaccante palermitano Calaiò, ex rossazzurro, autore di una tripletta (uno su rigore) che ha permesso ai ducali di avere dal meglio sui siciliani, poi andati in gol con Nestorovski e Rajkovic e autori di un assalto finale che però non ha modificato il risultato: i rosanero sono usciti ancora una volta sconfitti dal Tardini. In classifica il Palermo resta al terzo posto con 57 punti dietro al Frosinone (58) e alla capolista Empoli (66); Parma che insegue a 53 alla pari con il Bari.