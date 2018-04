Basket: Pasquini lascia panchina Dinamo

SASSARI, 3 APR - Federico Pasquini non è più l'allenatore della Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Il tecnico e dirigente di Ferrara, 44 anni, si è dimesso la mattina di Pasqua, a poche ore dalla sconfitta che la Dinamo ha rimediato a Brindisi a causa dell'ennesima gestione fallimentare degli ultimi possessi. "Quella sconfitta, il ripetersi di quei soliti errori su dettagli che in allenamento curiamo moltissimo, mi ha devastato", ha annunciato oggi il coach nel corso di una conferenza stampa aperta anche a una delegazione dei tifosi biancoblu. "È evidente che c'è un tarlo mentale che impedisce a questa squadra di progredire dal punto di vista difensivo e della consapevolezza - ha detto Pasquini - e in una situazione del genere, se sei una persona responsabile e se tieni alla società e all'ambiente, devi fare qualcosa". Federico Pasquini continuerà a occupare la scrivania da general manager.