Mazzarri, Crotone verifica importante

TORINO, 3 APR - "Sfide come quella con il Crotone, che lotta per la salvezza, sono difficili, specialmente nel girone di ritorno, ma noi abbiamo bisogno di continuità". Mazzarri chiede attenzione al Torino alla vigilia della partita con i calabresi, recupero della 27/a giornata di Serie A: "Nel ritorno certe squadre sono schegge impazzite - spiega - vengono per fare punti, sono partite insidiose, dure. Inoltre il Crotone ha vinto 4-1 con la Samp, ha pareggiato con l'Inter". Dopo il poker di Cagliari, Mazzarri chiede continuità al Torino: "Come ho detto ai ragazzi a fine partita è un punto di partenza, soprattutto il secondo tempo. Vorrei vedere lo stesso spirito del secondo tempo: domani sarà una verifica importante". In attacco spazio a Belotti - "vogliamo il Gallo che fa assist, segna, lotta, e lo stiamo ritrovando" -, mentre partirà dalla panchina Niang, finalmente senza mascherina protettiva.