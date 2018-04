Fognini, Genoa ci aiuterà contro Francia

GENOVA, 3 APR - "E' stata una bella emozione, abbiamo fatto il pieno di entusiasmo per le sfide contro la Francia. Genova si farà sentire, ci darà sicuramente una mano e lo ha dimostrato fin da oggi". Lo ha detto il capitano degli azzurri di tennis, e ligure doc, Fabio Fognini commentando l'abbraccio collettivo di oggi nel porticato di Palazzo Ducale a Genova dove centinaia di appassionati e tantissimi bambini hanno dato il benvenuto alla squadra che da venerdì affronterà la Francia nei quarti di finale di Coppa Davis. La corsa verso il quarto di finale di Coppa Davis entra nel vivo: giovedì è in programma il sorteggio delle sfide, venerdì, sabato e domenica andranno in scena le partite che decideranno chi tra Italia e Francia volerà in semifinale.