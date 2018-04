Serie B: Pro Vercelli-Perugia 0-2

VERCELLI, 3 APR - La Pro Vercelli perde in casa 2-0 contro il Perugia, che agguanta il quarto posto in classifica, e la formazione piemontese vede assottigliarsi le speranze di salvezza. Protagonista dell'incontro Samuel Di Carmine: l'attaccante degli umbri sigla i due gol della partita, recupero della 18/esima, all'84' e al 93'. I biancorossi si portano così a 53 punti, come Parma e Bari. Per i piemontesi, penultimi in classifica con 30 punti, si allunga invece la striscia senza vittorie: sono nove.