Respinti tutti ricorsi filone Mens Sana

SIENA, 3 APR - Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dal Presidente Franco Frattini, nella sessione di udienze tenutasi oggi, ha respinto tutti i ricorsi riguardanti il cosiddetto filone Mens Sana Basket, promossi contro la Federazione Italiana Pallacanestro avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIP. Pertanto sono stati revocati gli scudetti 2011-2012 e 2012-2013, Coppe Italia 2012-2013 e Supercoppa 2013. Confermata la radiazione per Ferdinando Minucci e le inibizioni per Olga Finetti e Cesare Lazzeroni. "Esprimiamo viva sorpresa per questa decisione - ha commentato il presidente della Polisportiva Mens Sana Antonio Saccone - eravamo fermamente convinti delle tesi che sostenevano il nostro ricorso. Attendiamo le motivazioni, ma ribadiamo ancora una volta che quei titoli sono stati legittimamente conquistati sul campo".