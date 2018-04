Calcio: Giampaolo, tre punti pesanti

ROMA, 3 APR - Con la vittoria sul campo dell'Atalanta Marco Giampaolo si è preso una bella rivincita dopo che la sua squadra era stata data per spacciata dopo il tris di sconfitte di fila: "Sono tre punti pesanti perché ottenuti contro una diretta concorrente e con tre pezzi da novanta di meno, segno che tutti sono utili e nessuno indispensabile", ha esordito l'allenatore blucerchiato, che ha dovuto fare a meno di Torreira (squalificato), Quagliarella e Silvestre. "Dobbiamo rimproverarci di non aver giocato da Samp solo con Crotone e Inter - ha proseguito Giampaolo - ma abbiamo dimostrato di saper lavorare bene e con professionalità". Non so se abbiamo riaperto la corsa all'Europa - ha aggiunto l'allenatore - siamo a 47 insieme anche alla Fiorentina, tre squadre attrezzate. Il nostro dovere è stare lì fino alla fine e provarci".