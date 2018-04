Ballardini, salvezza meno lontana

GENOVA, 3 APR - Il Genoa batte il Cagliari nel recupero della 27/a giornata e ritrova il successo nonostante una situazione di emergenza tra infortunati e squalificati. "Abbiamo scelto di far riposare alcuni giocatori - ha spiegato Ballardini - perché con la Spal tre giorni fa abbiamo giocato una partita molto dura e poi ci sono ragazzi che in settimana si allenano molto bene e meritavano di giocare. Se uno si allena bene il premio arriva e questo è il meritato premio per chi fino ad ora aveva giocato poco". Tre punti importantissimi che arrivano a pochi giorni dal derby. "La strada per la salvezza è un po' meno lunga, ma c'è ancora tanto cammino da fare. Mancano otto partite e dobbiamo fare sempre del nostro meglio da qui alla fine".