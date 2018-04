Juve: Buffon, Cr7 straordinario

ROMA, 3 APR - "Cristiano Ronaldo? Anche oggi si è visto in campo un giocatore incredibile, straordinario, uno come Pelè, Maradona, Messi: giocatori che incidono pesantemente nei titoli vinti dalle loro squadre''. così il capitano della Juventus Gianluigi Buffon ai microfoni di Premium sport dopo il ko con il Real Madrid. ''Ora c'è grande dispiacere e rammarico - aggiunge - perché probabilmente non si riuscirà ad andare avanti ma è anche vero che quando incontri certi avversari è giusto riconoscere che sono semplicemente più forti''.