Allegri, "Real Madrid devastante"

ROMA, 3 APR - "Quando giochi contro questi giocatori e queste squadre devi essere assistito anche da un pizzico di fortuna. In occasione del primo gol siamo stati un po' passivi, ma per un'ora la squadra ha fatto bene, abbiamo avuto una buona reazione. Però stasera c'è capitato tutto contro, di fronte ad una squadra devastante". Massimiliano Allegri, a Premium Sport', così ha commentato il pesante 3-0 incassato dalla Juventus a Torino, nell'andata dei quarti di Champions, al cospetto del Real Madrid. "Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, davanti avevamo il più forte centravanti al mondo, questa sera ha segnato per la decima partita consecutiva in Champions - ha sottolineato il tecnico - Adesso bisogna ripartire subito, pensare al campionato ed alla Coppa Italia. Sono dispiaciuto per il terzo gol. Sul 2-0 potevamo tentare l'impresa a Madrid, così è difficilissimo. Una volta rimasti in 10 è diventato impossibile contro una squadra che sbaglia quasi niente".