Nba, cadono capoliste Toronto e Houston

ROMA, 4 APR - La vittoria di Cleveland sulla capolista Toronto per 112-106 è il risultato più significativo del turno Nba di questa notte. Il successo dei Cavs porta il sigillo di Lebron James, andato a segno con 27 punti (e 10 rimbalzi). Notte positiva anche per i Philadelphia di Marco Belinelli che trovano in trasferta l'11ma vittoria consecutiva, ai danni dei Brooklyn Nets, battuti 121-95 con 17 punti per il campione azzurro. Grande spettacolo fra Golden State e Oklahoma, vincono i Warriors 111-107 nonostante uno strepitoso Russell Westbrook autore di 44 punti. Battuta d'arresto, che non pregiudica il primo posto in classifica a ovest, per gli Houston Rockets, battuti dai Washington Wizards 120-104. In chiave playoff vittoria importantissima per Denver sugli Indiana Pacers per 107-104; i Nuggets aggrappati al nono posto e continuano a sperare, praticamente appaiati ai Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, ancora assente per infortunio, anch'essi vittoriosi ai danni di San Antonio per 113-110.