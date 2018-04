Tennis, Noah 'squadra azzurra temibile'

GENOVA, 4 APR - "L'Italia non è solo Fognini, sfidiamo un avversario temibile, che ha giocato molto bene nel primo turno col Giappone, e che può contare sul fatto di giocare in casa. Sappiamo benissimo che l'Italia è forte e rispettiamo la squadra azzurra". Così Yannick Noah, il capitano della Francia campione in carica, in vista della sfida di Davis in programma dal 6 aprile a Genova. Noah ha convocato Lucas Pouille (numero 10 del ranking mondiale), Adrian Mannarino (22), Jeremy Chardy (90), Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut: questi ultimi due giocheranno sabato il doppio e sono una delle coppie più forti al mondo. Tra i francesi mancheranno Richard Gasquet, Gael Monfils e Jo-Wilfried Tsonga ma Noah tira dritto: "Non ci sono problemi, c'è un gruppo di dieci giocatori che ruotano: siamo pronti".