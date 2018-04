Baseball, Malagò 'Italia a Giochi Tokyo'

ROMA, 04 APR - "Ho chiesto a Mornati (responsabile della preparazione olimpica e segretario generale del Coni, ndr) che almeno una nazionale maschile di baseball o femminile nel softball, si qualifichi alle Olimpiadi di Tokyo 2020". Lo ha detto il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, intervenuto alla presentazione della stagione agonistica 2018 di baseball e softball in corso al salone d'onore del Coni. "Essere tornati con queste discipline nel movimento olimpico - ha specificato il capo dello sport italiano rivolgendosi ai delegati presenti - è la consacrazione di tutto il movimento e vi dà una visibilità non da poco. Da presidente del Coni non posso che raccomandarmi di fare tutto e di più per essere competitivi e rientrare nell'ambito dei criteri di selezione. Cerchiamo di vedere in positivo le cose".