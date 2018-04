Universiadi: Latella, agosto decisivo

NAPOLI, 4 APR - "Il punto di rottura per decidere se le Universiadi di Napoli 2019 si faranno o no me lo sono programmato per l'estate di quest'anno, per luglio-agosto. Ma anche la federazione internazionale ha un punto di rottura e a un certo punto decideranno se si possono o non si possono fare perché non ci sono determinate condizioni". Lo ha detto il prefetto Luisa Latella, commissario straordinario per le Universiadi Napoli 2019. Latella, parlando alla commissione Universiadi del Comune di Napoli, ha spiegato: "Nel caso in cui non si facessero - ha detto - non ci sono penali da pagare, ma io non voglio parlare di questo, perché il nostro obiettivo non è di non farle ma di farle. Anche se sappiamo che dobbiamo ridimensionale. Ora si rende necessario un ridimensionamento e su questo stiamo lavorando".