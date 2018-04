Wanda Nara a derby, problema biglietto

MILANO, 4 APR - Un piccolo problema con il biglietto di Wanda Nara all'ingresso di San Siro è stato inquadrato su Premium Sport in diretta nel pre-partita del derby. La moglie del capitano interista, Mauro Icardi, si è presentata allo stadio con un maglione verde con la scritta Wednesday, mercoledì, come il giorno di questo insolito Milan-Inter infrasettimanale, recuperato a un mese dal rinvio per la morte di Davide Astori. La showgirl argentina ha mostrato sullo smartphone il biglietto elettronico all'ingresso situato nel garage di San Siro, ma solo dopo qualche tentativo il lettore ha dato l'ok. Il tutto è andato in onda in diretta, mentre su Premium veniva anche intervistato il ds nerazzurro, Piero Ausilio, che ha commentato con un sorriso: "Io oggi sono fuori casa, chiedete a Fassone. Ma sono convinto che se c'è un problema con l'accredito lo risolveranno". È così è stato dopo pochi attimi.