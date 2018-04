F1: parte in Bahrein 'Hot Laps Pirelli'

ROMA, 4 APR - Pirelli e F1 hanno presentato oggi in Bahrein - teatro nel weekend del secondo Gran Premio della stagione iridata 2018 - il Programma Hot Laps. Sotto l'etichetta F1 Hot Laps Pirelli prende vita un'iniziativa del tutto innovativa nel Circus: vetture stradali a massime prestazioni saranno guidate da piloti F1 e di altre categorie del Motorsport mondiale trasportando ospiti scelti (anche fra il pubblico dei GP) a massima velocità sui circuiti di Gran Premio e nei weekend delle gare iridate. I pneumatici Pirelli P Zero saranno la costante tecnica e tecnologica di questa partecipazione: tecnologia P Zero stradale e F1 affiancate per raccontare la storia e il futuro dell'impegno della P Lunga al massimo livello delle competizioni automobilistiche. Gli ospiti saranno selezionati da Pirelli, da F1 e delle varie Case auto partecipanti al programma.