Champions: Barcellona-Roma 4-1

BARCELLONA, 4 APR - Il Barcellona ha battuto la Roma per 4-1 nella partita di andata dei quarti di finale della Champions League. Queste le reti: nel pt 38' autorete De Rossi; nel st 11' autorete Manolas, 14' Piqué, 35' Dzeko, 43' Luis Suarez. In apertura di match l'arbitro Makkelie ha negato agli ospiti un rigore nonostante il fallo di Semedo su Dzeko fosse sembrato chiaro. La squadra di Di Francesco è stata forse punita oltre i propri demeriti, e ha pagato cari alcuni errori, come quello di Gonalons che è costato il gol del 4-1. Ritorno martedì 10 aprile all'Olimpico.