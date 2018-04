Hamsik regala maglia gol 115 a Maradona

NAPOLI, 5 APR - Marek Hamsik ha deciso di regalare a Diego Armando Maradona la maglia della partita contro il Torino, in cui lo slovacco segnò il suo gol n. 115 con il Napoli, raggiungendo Diego in testa alla classifica dei bomber all time degli azzurri. Lo ha annunciato lo stesso Hamsik su Instagram con un video. "Ciao Diego - dice Hamsik - sono qui con questa maglia che per me è una maglia speciale perché è la maglia con la quale ti ho raggiunto quando ho segnato il 115mo gol con il Napoli e per me è un grandissimo onore stare vicino ad un campione come te. Ti ho pensato subito e voglio regalarti questo pensierino: la maglia con dedica: 'A Diego il più grande di sempre, con stima e affetto'. Spero che ti piaccia. Un abbraccio forte e sempre forza Napoli".